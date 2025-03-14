Трамп: Я думаю, що анексія Гренландії відбудеться

Президент США Дональд Трамп переконаний, що анексія Гренландії відбудеться. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

"Я думаю, що анексія Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо Гренландії", – сказав він.

Трамп сказав Рютте, що це "необхідно для міжнародної безпеки", а не просто безпеки.

У лютому генсек НАТО заявляв, що вважає корисними заяви Трампа про Гренландію. За його словами, вони є нагадуванням про стратегічну важливість "Крайньої Півночі".

Про своє бажання заволодіти Гренландією Трамп заявив ще у 2024 році. 23 грудня він сказав, що Штати повинні встановити контроль над нею. Він не виключив воєнного примусу для досягнення своєї мети. Водночас прем'єр острівної країни Егеде відповів, що Гренландія не продається.

30 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт", і додав, що через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "захищеніші". Його данський колега Ларс Люкке Расмуссен ще раз наголосив, що острів не продається.