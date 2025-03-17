Шольц: росія має зробити кроки назустріч миру

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер росія має зробити кроки назустріч миру.
Про це він написав у X за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України, передає "Європейська правда".
Шольц заявив, що Україна потребує справедливого і тривалого миру.
"росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", – наголосив він.
Німецький канцлер зазначив, що разом з європейськими та міжнародними партнерами продовжить надавати підтримку.
Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.
Він також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів.
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