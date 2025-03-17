Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Шольц: росія має зробити кроки назустріч миру

125

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер росія має зробити кроки назустріч миру.

Про це він написав у X за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України, передає "Європейська правда".

Шольц заявив, що Україна потребує справедливого і тривалого миру.

"росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", – наголосив він.

Німецький канцлер зазначив, що разом з європейськими та міжнародними партнерами продовжить надавати підтримку.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Він також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів.

Шольц
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 17 марта 2025
Воскресенье, 16 марта 2025
Суббота, 15 марта 2025
Пятница, 14 марта 2025
Четверг, 13 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023