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АВМ: В Україні відбулося чергове зниження цін на молоко-сировину

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В Україні в першій половині березня відбулося чергове зниження цін на молоко-сировину, екстра ґатунок коштує 16,55 грн/кг без ПДВ, що на 0,25 грн менше ніж місяць тому, повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Згідно з повідомленням, молоко вищого ґатунку в середньому коштує 16,30 грн/кг без ПДВ, тобто на 0,35 грн дешевше, ніж місяцем раніше, першого ґатунку - 15,85 грн/кг без ПДВ, що на 0,15 грн дешевше. При цьому, середньозважена ціна трьох ґатунків становить 16,40 грн/кг без ПДВ, що на 0,25 грн проти цін у лютому.

"Зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку березня відбулося через високу пропозицію молока-сировини та низький попит на готову продукцію на внутрішньому ринку. Надлишки сировини давлять на закупівельні ціни. В поточних ринкових умовах різниця ціни між ґатунками скорочується. Ефект від підвищення ціни на молоко-сировину, яке відбулося в 4-му кварталі 2024 року повністю нівельований. Рентабельність виробництва біржових товарів знижується. Виробництво вершкового масла, сухого молока та казеїну стало збитковим", - зауважив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

В галузевій асоціації чинником, який змушує молокопереробні підприємства знижувати закупівельні ціни, називають низьку технологічну базу. За останні 10 років молокопереробні підприємства не змогли переорієнтуватися на роботу з більш дорогим молоком від молочнотоварних ферм (МТФ). Економіка вітчизняної переробної галузі залишилася в минулому, коли надходження молока на переробку відбувалося з МТФ та господарств населення у співвідношенні 50/50, а закупівельні ціни були низькими. Натомість у 2024 році частка промислового молока у загальній структурі надходження досягла 90%.

"На більшості молокозаводів не впроваджені сучасні технології глибокої переробки молока і вони потребують модернізації. Підприємства отримують молоко екстраґатунку з кращою якістю та більш високою собівартістю, але виробляють з нього готову продукцію з тими самим нормами виходу, як у випадку використання молока першого ґатунку, яке має гіршу якість. Застаріле обладнання на молокопереробних підприємствах є енерговитратним, що впливає на зростання собівартості виробництва готової продукції", - підкреслили в АВМ.

Водночас аналітики констатують, що ціни на молоко-сировину в Україні поступово стабілізуються. Молокопереробні підприємства прагнуть сприяти відновленню попиту на молочну продукцію з боку населення за допомогою знижок та акційних пропозицій в торгівельних мережах. З початком весни починається сезон морозива, а також зростає експорт молочних консервів з України, що стимулює надходження на переробку додаткових обсягів молока-сировини.

"У другій половині березня ймовірне незначне, точкове зниження закупівельних цін", - прогнозують у галузевій асоціації і привертають увагу, що для молочної галузі України наразі викликом є потенційна загроза поширення ящуру в Угорщині. Україна ввела тимчасову заборону на імпорт тваринницької продукції з сусідньої країни.

молоко
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