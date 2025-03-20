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Reuters: Німеччина погодилася виділити Україні додаткові 3 мільярди євро

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Чинний уряд Німеччини погодився виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році після схвалення парламентом мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру цього тижня.

Про це стало відомо агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс у листі, який цитує Reuters, поінформував комітет Бундестагу з питань бюджету про те, що вимоги для виділення додаткових коштів для України були виконані.

У листі німецький Мінфін погодився на додаткові витрати в розмірі 2,547 мільярда євро на 2025 рік. З урахуванням інших витрат, зокрема відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина виділить 3 мільярди євро, уточнює Reuters.

А з 2026 по 2029 роки, ідеться в листі Кукіса, будуть затверджені зобов'язання на військову допомогу Україні у розмірі 8,252 мільярда євро. Таким чином загальна сума збільшення допомоги становитиме понад 11 мільярдів євро.

Очікується, що бюджетний комітет схвалить виділення коштів у п'ятницю, 21 березня, за умови, що верхня палата Бундесрату ухвалить реформу щодо мільярдних інвестицій.

Німеччина
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