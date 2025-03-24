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Видатки бюджету на підтримку ЗСУ в лютому зросли до 76,0 млрд грн

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Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в лютому зросли до 76,0 млрд грн (23,4% всіх видатків) після падіння до 5,1 млрд грн у січні з 96-81,9 млрд грн у грудні та листопаді минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому також збільшилися – до 91,8 млрд грн з 84,7 млрд грн, але їх частка у загальній структурі видатків впала до 28,3% з 39,6% місяцем раніше.

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в лютому підвищилися до 119,4 млрд грн, або 36,8% усіх видатків, тоді як у січні вони становили 110,0 млрд грн, або 51,4% усіх видатків.

Загалом видатки загального фонду держбюджету у другому місяці 2025 року підскочили до 324,1 млрд грн після падіння до 214,1 млрд грн у січні з рекордних 492,2 млрд грн у грудні та 340,9 млрд грн у листопаді.

Порівняно із лютим 2024 року, коли Україна тимчасово залишилися без зовнішнього фінансування, видатки зросли на 18,0%, або 49,5 млрд грн, в тому числі на виплати військовим – на 14,8%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в лютому цього року зменшилося порівняно із січнем – 49,8 млрд грн (15,4%) проти 58,5 млрд грн (27,3%). Зокрема 17,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у січні – 17,7 млрд грн, у лютому-2024 – 21,5 млрд грн).

Із решти витрат 6% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 19,5 млрд грн (у січні - 2,8 млрд грн, у лютому-2024 – 18,1 млрд грн), а ще 3,9%, або 12,7 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у січні - 12,5 млрд грн, у лютому-2024 – 11,9 млрд грн).

Обслуговування держборгу в лютому виросло до 32,7 млрд грн з 14,5 млрд грн у січні.

Фонд розвитку підприємництва у лютому отримав 1,9 млрд грн проти 1,5 млрд грн у січні.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України у лютому 2025 року склали 253 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 132,6 млрд грн, що відповідно на 3,7% більше та 29,7% менше, ніж у лютому 2024 року. Касові видатки держбюджету зросли більше – на 21,6%, до 394,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – на 18,0%, до 324,1 млрд грн.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

Мінфін, видатки
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