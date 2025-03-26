Шмигаль: Наразі 1440 експертних команд здійснюють оцінку повсякденного функціонування замість МСЕК

Наразі 1440 експертних команд здійснюють оцінку повсякденного функціонування замість МСЕК. Рішення ухвалені щодо 90 тисяч осіб.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 25 березня, його цитує пресслужба МОЗ.
За словами політика, реформа МСЕК триває, а залучені інституції співпрацюють та реалізують поставлені завдання.
Зазначається, що оцінка повсякденного функціонування людини проводиться вже у 294 закладах охорони здоров'я.
«Наші цілі: відновити здоров’я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну підтримку тим, хто її потребує», – заявив Шмигаль.
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