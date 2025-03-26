Шмигаль: Наразі 1440 експертних команд здійснюють оцінку повсякденного функціонування замість МСЕК

Наразі 1440 експертних команд здійснюють оцінку повсякденного функціонування замість МСЕК. Рішення ухвалені щодо 90 тисяч осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 25 березня, його цитує пресслужба МОЗ.

За словами політика, реформа МСЕК триває, а залучені інституції співпрацюють та реалізують поставлені завдання.

Зазначається, що оцінка повсякденного функціонування людини проводиться вже у 294 закладах охорони здоров'я.

«Наші цілі: відновити здоров’я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну підтримку тим, хто її потребує», – заявив Шмигаль.