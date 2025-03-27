Нафтогаз отримав позику від ЄБРР на €270 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до €270 млн. Я передає «Главком», про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, додатково через ЄБРР буде направлено ще близько €140 млн грантів від уряду Норвегії.

«Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ (Підземні сховища газу - «Главком») для проходження наступного опалювального сезону», – заначив Шмигаль.