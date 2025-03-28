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KSE: В Україні знизився Індекс доступності продовольства

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Індекс доступності продовольства (ІДП) в Україні знизився до 89% довоєнного рівня через інфляцію та сезонне зростання цін у період із вересня 2024 року до лютого 2025 року.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

До початку повномасштабного вторгнення середньостатистичний українець міг придбати 9,5 продовольчих кошиків. Однак уже через п’ять місяців війни цей показник впав на 19% через зростання цін та падіння доходів на третину.

Аналітики KSE наголошують, що ситуація на ринку продовольства залишається нестабільною, а подальша динаміка залежатиме від рівня інфляції та доходів населення.

У 2023-2024 роках ситуація частково покращилася завдяки зниженню цін на овочі під час збору врожаю та підвищенню зарплат через дефіцит робочої сили.

З вересня 2024 року ІДП знову почав знижуватися, і в лютому 2025-го його значення склало 8,5 продовольчих кошиків – 89% від рівня січня 2022 року. Це вказує на те, що доступність їжі все ще далека від повного відновлення.

Найкраща ситуація спостерігається у західних регіонах: у Черкаській, Чернівецькій та Рівненській областях ІДП досяг 96% довоєнного рівня. Водночас у прифронтових та постійно обстрілюваних регіонах, таких як Запорізька, Дніпропетровська та Одеська області, цей показник значно нижчий – на рівні 82-86%.

Найбільше від скорочення доступності продовольства постраждали вразливі верстви населення – пенсіонери, особи з мінімальними зарплатами та внутрішньо переміщені особи (ВПО). Так, у лютому 2025 року ІДП для отримувачів виплат ВПО впав до 62% довоєнного рівня, а для пенсіонерів – до 75%.

Регіональні відмінності також залишаються значними. У Херсонській області, яка сильно постраждала від бойових дій, ІДП у середині 2022 року впав до 61% від довоєнного рівня. До середини 2024 року він відновився до 88%, однак у лютому 2025 року знову знизився – до 80%.

У Запорізькій області цей показник у лютому 2025 року склав 83%. Натомість у Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях рівень відновлення кращий – 92%, 96% і 97% відповідно.

продовольство, ІДП
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