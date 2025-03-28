Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Стармер: росіяни грають у флібустьєрство – грають і витягують час

105
Стармер: росіяни грають у флібустьєрство – грають і витягують час

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застерігає росію від "ігор" щодо припинення вогню та мирних переговорів в Україні.

"Понад два тижні після того, як Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню, ця пропозиція все ще залишається без відповіді" з боку росії, яка продовжує бомбардувати Україну, сказав Стармер на пресконференції у четвер у Парижі.

Він зазначив, що щодо чорноморської ініціативи росія "висунула нові умови та затримки. "Тут, у Парижі, ми погодилися, що росіяни грають у флібустьєрство. Вони грають і витягують час. Це класика з підручника путіна, але ми не можемо дозволити їм затягувати це, поки вони продовжують переслідувати своє незаконне вторгнення", - сказав він.

Стармер також наголосив, що головна увага наразі зосереджена на продовженні тиску на росію, щоб "сісти за стіл переговорів, фактично вести переговори, і бути дійсно ясним, що вони піратствують, вони зволікають, і ми бачили цю п’єсу раніше".

Він каже, що ключовим завданням буде "бути готовим до введення в дію мирної угоди, якою б точна форма не виявилася".

Як передає The Guardian з посиланням на Стармера, він також підтвердив плани глав оборони Франції, Великобританії та Німеччини приїхати до Києва, щоб обговорити, як підтримувати українську армію в майбутньому. "Це Європа, яка разом мобілізується за мирний процес у масштабі, якого ми не бачили десятиліттями, за підтримки партнерів з усього світу", - наголосив він.

"Ми сповнені рішучості забезпечити справедливий і міцний мир, тому що ми знаємо, що це життєво важливо для України та Європи в цілому, і я зрозуміло, що це також життєво важливо для Британії", - додав Стармер.

Стармер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 28 марта 2025
Четверг, 27 марта 2025
Среда, 26 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023