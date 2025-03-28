Стармер: росіяни грають у флібустьєрство – грають і витягують час

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застерігає росію від "ігор" щодо припинення вогню та мирних переговорів в Україні.

"Понад два тижні після того, як Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню, ця пропозиція все ще залишається без відповіді" з боку росії, яка продовжує бомбардувати Україну, сказав Стармер на пресконференції у четвер у Парижі.

Він зазначив, що щодо чорноморської ініціативи росія "висунула нові умови та затримки. "Тут, у Парижі, ми погодилися, що росіяни грають у флібустьєрство. Вони грають і витягують час. Це класика з підручника путіна, але ми не можемо дозволити їм затягувати це, поки вони продовжують переслідувати своє незаконне вторгнення", - сказав він.

Стармер також наголосив, що головна увага наразі зосереджена на продовженні тиску на росію, щоб "сісти за стіл переговорів, фактично вести переговори, і бути дійсно ясним, що вони піратствують, вони зволікають, і ми бачили цю п’єсу раніше".

Він каже, що ключовим завданням буде "бути готовим до введення в дію мирної угоди, якою б точна форма не виявилася".

Як передає The Guardian з посиланням на Стармера, він також підтвердив плани глав оборони Франції, Великобританії та Німеччини приїхати до Києва, щоб обговорити, як підтримувати українську армію в майбутньому. "Це Європа, яка разом мобілізується за мирний процес у масштабі, якого ми не бачили десятиліттями, за підтримки партнерів з усього світу", - наголосив він.

"Ми сповнені рішучості забезпечити справедливий і міцний мир, тому що ми знаємо, що це життєво важливо для України та Європи в цілому, і я зрозуміло, що це також життєво важливо для Британії", - додав Стармер.