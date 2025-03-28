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Болгарія пропонує створити на своїй території центр для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі

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Болгарія на саміті так званої "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня запропонувала створити в себе багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила пресслужба болгарського уряду.

Глава уряду Болгарії Росен Железяков заявив, що координаційний центр забезпечуватиме постійний нагляд і раннє попередження про потенційні загрози та ворожу діяльність у західній частині Чорного моря.

"Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства і здійснювати моніторинг – з повітря і з води – як критичної інфраструктури, так і всіх потенційних ворожих дій на території Чорного моря", – заявив Железяков.

Як приклад подібної успішної співпраці він навів спільну роботу Болгарії, Румунії та Туреччини з розмінування в Чорному морі, які почали цю роботу влітку 2024 року.

Болгарія
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