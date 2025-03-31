Сікорський: Польща буде в «Коаліції охочих», але не фізично в самій Україні

Польща братиме участь у «Коаліції охочих», але польських військових підрозділів фізично не буде в Україні. Найкращою гарантією безпеки України є сильна українська армія.
Про це в етері TVN24 заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.
«Польща буде в «Коаліції охочих», але не фізично в самій Україні», - зазначив Сікорський.
Він додав, що зараз уточнюється концепція участі цієї коаліції в Україні після можливого досягнення перемир’я.
Глава польської дипломатії також підкреслив, що «найбільшою і найкращою запорукою безпеки України є хоробра та добре оснащена українська армія».
Сікорський зауважив, що складно назвати успіхом росії те, що у так званій СВО «за три дні» російська армія усе ще воює на сході України.
За його словами, росія поставила на воєнні рейки економіку, витрачає приблизно 40% свого бюджету на озброєння, роблячи це за рахунок інвестицій, охорони здоров’я тощо, але також використовує резерви й обладнання, успадковані від СРСР. Так, путін розпочав війну із запасом у понад 13 тисяч старих радянських танків, які модернізував спеціально до війни.
«Українці знищили більшість із них, і навіть з такою мобілізацією економіки росіяни виробляють близько 200 нових танків на рік. Тож російські резерви витрачаються дуже швидко», - констатував польський міністр.
Він наголосив, що є сценарій, за яким росії просто не вистачатиме людей і техніки для продовження загарбницької війни.
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