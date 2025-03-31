Прем’єрка Данії відвідає Гренландію на початку квітня

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен відвідає Гренландію на початку квітня, щоб поговорити з новим прем'єром Єнсом-Фредеріком Нільсеном. Вона відзначила те, як політики та народ Гренландії справляється з величезним тиском.
Про це повідомив Офіс прем'єр-міністра Данії.
Так, візит здійснюється "для зміцнення єдності з Гренландією" та проходитиме з 2 по 4 квітня 2025 року. Фредеріксен обговорить співпрацю між Гренландією та Данією з майбутнім прем'єром країни Єнсом-Фредеріком Нільсеном.
"Я з глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і гренландські політики справляються з величезним тиском на Гренландію. Ця ситуація вимагає єдності між політичними партіями. Між країнами Данського королівства. А також співпраці у шанобливій і рівноправній манері", – наголосила вона.
Поїздка пройде після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса на військову базу США в північно-західній частині Гренландії.
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