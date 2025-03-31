Повітряні сили: ЗСУ протягом березня 2025 року збили 4007 безпілотників різних типів

Сили оборони України протягом березня 2025 року збили 4007 безпілотників різних типів та 36 російських ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, протиповітряна оборона Сил оборони знищила:

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23;

25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

вісім крилатих ракет Калібр;

одну крилату ракету Іскандер-К;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

2328 ударних БПЛА типу Shahed;

805 розвідувальних БПЛА;

874 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж березня здійснила понад 580 літаковильотів, зокрема, близько 200 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ і понад 320 — на винищувальне авіаційне прикриття.

Авіація Сил оборони України у березні знищила 412 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки ворога.

Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 3429 бойових вильотів, зокрема, 2976 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА та 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього були знищені понад 260 загарбників; 88 ворожих укриттів і позицій; польовий склад пально-мастильних матеріалів; один танк, а також уражено три місця запуску ворожих безпілотників.