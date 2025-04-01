РНБО: російська пропаганда намагалась дискредитувати програму "Контракт 18–24"

У Раді національної безпеки та оборони заявили, що російська пропаганда намагалась дискредитувати програму для юних українських добровольців "Контракт 18–24", "поховавши" у сюжеті українського 20-річного бійця.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Там зазначили, що ворожі Telegram-канали активно поширюють "некролог" про військовослужбовця Володимира з позивним "Лунтік", який, як стверджують, загинув 24 березня. У повідомленні посилаються на матір бійця.

У Центрі зауважили, що росіяни використали ім'я "Лунтіка", який став популярним завдяки сюжету, оприлюдненим українським медіа. Тоді як насправді Володимир "Лунтік" - живий.

росіяни використали фото іншого загиблого військово, вставивши обличчя "Лунтіка".

"Крім того, військовослужбовці за контрактом "18–24" ще проходять підготовку й не беруть участі в бойових діях. Раніше Центр вже повідомляв про спроби дискредитації цієї програми через подібні фейки", - пояснили в ЦПД.