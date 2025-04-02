Британія планує зобов’язати зареєструватися всіх, хто працює на російський уряд, - ЗМІ

Уряд Великої Британії зобов’яже зареєструватися всіх, хто працює на російський уряд на території Сполученого Королівства, інакше їм загрожує ув’язнення до п’яти років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo News.

«росія становить серйозну загрозу національній безпеці Великій Британії. Останніми роками її ворожі дії варіювалися від використання смертоносної нервово-паралітичної речовини в Солсбері, шпигунства, підпалів і кібератак, включно з атаками на парламентаріїв Великої Британії за допомогою фішингових кампаній, і явно незаконне вторгнення росії в Україну підкреслили її намір підірвати європейську та глобальну безпеку», - заявив державний міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс.

За його словами, росія буде додана до програми реєстрації іноземного впливу - статусу, зарезервованого для націй, які становлять ризик для безпеки інтересів Великої Британії.

Це означає, що будь-хто, хто працює на росію на території Великій Британії, повинен заявити про це, інакше йому/їй загрожує п’ять років ув’язнення.

Реєстрація стане доступною онлайн з 1 липня цього року.

Спочатку очікувалося, що програма набуде чинності у 2024 році, але в серпні новий лейбористський уряд підтвердив затримку її впровадження.

Першим у цій програмі став Іран. Його додали туди раніше цього місяця.