Жовква: Чекаємо, щоб членство України в ЄС було офіційно зафіксоване

Київ очікує, що буде визначена конкретна дата вступу України до Європейського Союзу, щоб членство в ЄС було офіційно зафіксоване.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час виступу на конференції Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу.

«Не бійтеся встановити дату членства України в ЄС за умови, що Україна виконає своє завдання, яке Україна виконує. І саме на цьому ми будемо наполягати, коли говоритимемо про можливі документи, домовленості чи як це ще назвати», – заявив Жовква, звертаючись до представників ЄС.

Посадовець наголосив, що без чіткого визначення членства України у ЄС неможливо досягти справедливого та сталого миру.

Також Жовква закликав європейських партнерів діяти так само оперативно, як і Україна у процесі євроінтеграції.

«Минуло три місяці цього року, а ми ще не наблизилися до початку процесу відкриття першого кластера (переговорів про вступ до ЄС, – ред.). Так не повинно бути», – підкреслив він.