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Подоляк: В Україні не починали підготовку до виборів

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Подоляк: В Україні не починали підготовку до виборів

В Україні не починали підготовку до виборів і не бачать можливості провести їх безпечно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.

Київ не збирається відмовлятися від юридичної процедури, згідно з якої виборчий процес не почнеться, поки триває воєнний стан. Коли він завершиться, парламент зможе проголосувати за таке рішення. Паралельно будуть йти дві процедури.

"Перша — це 3-6 місяців, скоріше 6 місяців з урахуванням всього, підготовка до виборів. Тобто організація процесу. А паралельно з тим будуть вноситися зміни в законодавство. Тому що ми розуміємо, що це післявоєнні будуть вибори, там є певні нюанси, і ЦВК має запропонувати зміни до законодавства як такого", — розповів радник голови ОП.

Проте поки немає припинення вогню, воєнний стан не скасують, щоб не наражати людей на небезпеку.

В ОП вкотре нагадали, що поки нема можливості безпечно організувати виборчий процес, поки росія щоночі завдає ударів по території України.

Також невідомо, як могли б голосувати внутрішні переселенці.

"Треба чітко зрозуміти, як ми будемо працювати з великою кількістю тимчасово переміщених осіб. А це зовсім інша робота, зовсім іншого об'єму робота щодо фіксації списку виборців і щодо фіксації територіальних виборчих округів тощо. Ну тому це достатньо складні процеси, і вони не вирішаться там, тому що росія щось хоче", — підсумував Подоляк.

Подоляк
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