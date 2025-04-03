Через "необдумані та агресивні" заяви Трампа Іран звернувся до Ради Безпеки ООН зі скаргою на США

Іран звернувся до Ради Безпеки ООН зі скаргою на США через "необдумані та агресивні" заяви Дональда Трампа щодо Тегерана. Про це пише Reuters з посиланням на лист, який опинився у розпорядженні агентства.
30 березня Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та введенням додаткових тарифів, якщо Тегеран не укладе угоду зі США щодо своєї ядерної програми.
Іран у відповідь назвав ці заяви "грубим порушенням міжнародного права" та основоположних принципів Статуту ООН.
"Тегеран рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їхньої маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів", – наголосив у скарзі до Ради Безпеки ООН посол Ірану в Організації Амір Саїд Іравані.
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