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Le Monde: Трамп мав запровадити нові мита проти росії

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Президент США Дональд Трамп мав запровадити нові мита проти росії, оскільки торгівля між країнами триває.
У 2024 році товарообіг між США та рф становив близько $3,5 млрд. Про це повідомляє Le Monde.

Вашингтон торгує з москвою більше, ніж з такими країнами, як Маврикій та Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа.

Згідно з розрахунками, якби рф була у цьому списку, то вона оподатковувалася б за ставкою 42%, тоді як білорусь, проти якої також не ввели мита, зазнала б тарифів у розмірі 24%.

Трамп, мита
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