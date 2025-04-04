Енергоатом: Відновити безпеку на Запорізькій АЕС можна лише шляхом її повної деокупації

Компанія "Енергоатом", реагуючи на постійні запити про можливий запуск Запорізькій АЕС, заявила, що відновити безпеку на станції можна лише шляхом її повної деокупації та повернення під управління законного оператора.
Про це інформує пресслужба "Енергоатома".
Компанія розкритикувала спроби легітимізувати незаконне управління Запорізькою АЕС. Там нагадали, що перебування найбільшої атомної електростанції Європи з 2022 року під незаконною російською окупацією створює неприпустимі безпекові ризики і порушує міжнародні конвенції з ядерної та радіаційної безпеки.
"Подальше перебування ЗАЕС в умовах окупації є категорично неприпустимим. Будь-які розмови про "перезапуск" енергоблоків ЗАЕС під контролем представників "росатома" є прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки. Ліцензію на експлуатацію ЗАЕС має її законний оператор – АТ "НАЕК "Енергоатом", і лише українські фахівці мають право та компетенцію здійснювати управління станцією", - йдеться в заяві НАЕК.
Там наголошують, що технічний стан ЗАЕС і умови, що створили росіяни на окупованій станції, говорять про те, що перезапуск станції в поточному стані технічно неможливий. Зокрема, через окупацію значно погіршився стан критично важливих систем безпеки. Відсутність належного обслуговування, порушення графіків ремонтів, відсутність доступу до оригінальних запчастин та неможливість проведення повноцінних інспекцій створюють передумови для потенційних аварійних ситуацій.
За словами представників компанії, ключовим фактором небезпеки є наявність збройних сил і військового обладнання на території АЕС, а також посилення мілітаризації станції та довколишніх окупованих земель.
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