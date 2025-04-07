Гассет: Понад 50 країн звернулися до Білого дому з ініціативою розпочати торговельні переговори

Понад 50 країн звернулися до Білого дому з ініціативою розпочати торговельні переговори після запровадження Дональдом Трампом нових мит.

Про це заявив головний економічний радник президента США Дональда Трампа Кевін Гассет, пише Reuters.

У інтерв’ю програмі ABC News This Week директор Національної економічної ради США Кевін Гассет заперечив, що тарифи є частиною стратегії Трампа зі штучного обвалу фінансових ринків з метою тиску на Федеральну резервну систему США для зниження відсоткових ставок.

Він заявив, що не було жодного “політичного примусу” щодо центрального банку.

На платформі Truth Social у п’ятницю Трамп поділився відео, яке натякає, що його тарифи спрямовані на навмисний удар по фондовому ринку, щоби змусити Федеральну резервну систему знизити ставки.

В інтерв’ю програмі NBC News Meet the Press міністр фінансів США Скотт Бессент применшив значення падіння фондового ринку та заявив, що “немає підстав” очікувати рецесію внаслідок тарифів.

Оголошення Трампом нових мит на імпорт до США приголомшило економіки по всьому світу, спричинило дзеркальні митні заходи з боку Китаю та викликало побоювання щодо глобальної торговельної війни та рецесії.

У недільних політичних ток-шоу ключові посадовці адміністрації Трампа намагаються представити тарифи як розумне перегрупування США у глобальному торговельному порядку, а економічні потрясіння – як короткострокові наслідки.

Американські фондові ринки впали приблизно на 10% за два дні після оголошення Трампом нового глобального тарифного режиму, який виявився агресивнішим, ніж очікували аналітики та інвестори.

Це падіння аналітики ринку та великі інвестори пов’язують з жорсткою тарифною політикою Трампа, яку більшість економістів та голова Федеральної резервної системи США вважають ризиком інфляції та загрозою економічному зростанню.

Ринки, приголомшені тарифами, вступають у ще один тиждень потенційної тарифної турбулентності, оскільки наслідки нових імпортних мит Трампа тримають інвесторів у напрузі після найгіршого тижня для фондових ринків США від початку кризи COVID-19 п’ять років тому.

Гассет заявив в ефірі This Week на ABC News, що тарифи Трампа вже змусили “понад 50” країн звернутися до Білого дому з проханням про початок торговельних переговорів.

Президент Тайваню Лай Цін-дє у неділю запропонував “нульові тарифи” як основу для переговорів зі США, пообіцявши зняти торговельні бар’єри, а не запроваджувати дзеркальні заходи, та заявив, що тайванські компанії збільшать інвестиції в економіку США.

На відміну від інших економістів, Гассет сказав, що не очікує значного удару по споживачах, оскільки, на його думку, експортери, ймовірно, знизять ціни.

Бессент у своєму інтерв’ю NBC News заявив, що не передбачає рецесії через тарифи, посилаючись на сильніше, ніж очікувалося, зростання зайнятості у США.