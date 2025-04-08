Bloomberg: Акції Tesla Inc. впали більш ніж на 10%

Акції Tesla Inc. впали більш ніж на 10% до ціни у $214,80, тоді як міністр торгівлі США Говард Лутнік заявляв, що нижче за $235,86 вона не буде. Про це повідомило агентство Bloomberg у понеділок, 7 квітня.

Акції Tesla впали на 50% від рекорду, досягнутого в середині грудня. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах очікувалося, що близькість власник компанії та очільника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска до нього стане запорукою успіху компанії. Проте політична активність Маска призвела до протестів та навіть відмови від купівлі автівок Tesla.

"Акції впали більш ніж на 10% до $214,80 на тлі ширшого обвалу на світових фондових ринках. Лутнік сказав під час інтерв’ю Fox News 19 березня — коли Tesla закрилася на рівні $235,86 — що глядачі повинні купувати акції, сказавши, що "вони більше ніколи не будуть такими дешевими", - йдеться у повідомленні.

Наступного дня, 20 березня, Маск порадив співробітникам Tesla "зберігати свої акції".