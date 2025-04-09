Forbes: Через введення мит статки Трампа зменшилися на $500 млн

Статки президента США Дональда Трампа зменшилися на $500 млн через введення ним мит, що спричинило падіння світових ринків.
Капітал Трампа знизився з $4,7 до $4,2 млрд за один тиждень. Про це повідомляє Forbes.
Згідно з даними Forbes, найбільше постраждала компанія Trump Media and Technology Group. Її акції впали на 8% за три дні, а її вартість скоротилася з $2,2 до $2 млрд, втративши $200 млн.
Комерційна нерухомість знецінилася на $90 млн: портфель, який включає Trump Tower і 40 Wall Street, знизився з $660 до $570 млн. Акції партнерів Трампа - Vornado Realty Trust впали на 14%, а SL Green - на 15%.
Гольф-клуби Трампа втратили $70 млн: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на $65 млн (16%), а ліцензійний бізнес - на $15 млн.
Житлова нерухомість знецінилася на $20 млн через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.
Mar-a-Lago втратило $32 млн (5%). Частка в Blue Owl Capital ($5-25 млн) подешевшала на 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, знизилися на $32 млн через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.
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