Forbes: Через введення мит статки Трампа зменшилися на $500 млн

Статки президента США Дональда Трампа зменшилися на $500 млн через введення ним мит, що спричинило падіння світових ринків.

Капітал Трампа знизився з $4,7 до $4,2 млрд за один тиждень. Про це повідомляє Forbes.

Згідно з даними Forbes, найбільше постраждала компанія Trump Media and Technology Group. Її акції впали на 8% за три дні, а її вартість скоротилася з $2,2 до $2 млрд, втративши $200 млн.

Комерційна нерухомість знецінилася на $90 млн: портфель, який включає Trump Tower і 40 Wall Street, знизився з $660 до $570 млн. Акції партнерів Трампа - Vornado Realty Trust впали на 14%, а SL Green - на 15%.

Гольф-клуби Трампа втратили $70 млн: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на $65 млн (16%), а ліцензійний бізнес - на $15 млн.

Житлова нерухомість знецінилася на $20 млн через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.

Mar-a-Lago втратило $32 млн (5%). Частка в Blue Owl Capital ($5-25 млн) подешевшала на 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, знизилися на $32 млн через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.