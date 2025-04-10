Європа планує передати Україні 2 мільйони боєприпасів до кінця року

У Єврокомісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 мільйонів.

Як пише "Європейська правда", про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас на брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Каллас розповіла, що у Єврокомісії вважають можливим збільшити кількість замовлених і переданих Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів.

"ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони", – зазначила Кая Каллас.