Білий дім: Мита на товари з Китаю досягли 145%

Розмір торгових тарифів на ввезені з Китаю товари досяг 145%. Мита в 125% йдуть на додаток до 20%-го збору, запровадженого раніше.

Це 10 квітня пояснили у Білому домі, повідомляє Bloomberg.

Як відомо, на початку лютого, за два місяці до загострення "торгової війни" Вашингтона і Пекіна, Трамп ухвалив рішення про подвоєння торгових мит на китайський імпорт, який до того моменту становив 10%. Глава Білого дому заявив, що цей захід є відповіддю Китаю за його пасивність у боротьбі з постачанням фентанілу в США.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підвищити тарифи проти Китаю до 125%, "враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків".