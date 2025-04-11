Білий дім: Мита на товари з Китаю досягли 145%

Розмір торгових тарифів на ввезені з Китаю товари досяг 145%. Мита в 125% йдуть на додаток до 20%-го збору, запровадженого раніше.
Це 10 квітня пояснили у Білому домі, повідомляє Bloomberg.
Як відомо, на початку лютого, за два місяці до загострення "торгової війни" Вашингтона і Пекіна, Трамп ухвалив рішення про подвоєння торгових мит на китайський імпорт, який до того моменту становив 10%. Глава Білого дому заявив, що цей захід є відповіддю Китаю за його пасивність у боротьбі з постачанням фентанілу в США.
Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підвищити тарифи проти Китаю до 125%, "враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків".
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