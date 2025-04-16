Міністерство фінансів України 15 квітня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 4,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,3 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 1,1 млрд грн під 17,09% з погашенням через 1,9 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.