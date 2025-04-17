Аналітики: Війна в Україні принесла економіці КНДР понад 20 мільярдів доларів

Війна росії проти України принесла економіці Північної Кореї понад 20 мільярдів доларів. Мова про вигоду Пхеньяна від продажу москві боєприпасів та своїх військових. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA), повідомляє Newsweek.
Найбільшу економічну вигоду Північна Корея має від постачання боєприпасів росії, але відправка тисяч військових воювати проти України та пропозиції технічної підтримки теж були вигідними для північнокорейського правлячого режиму.
Однак у звіті зазначається, що втрати також були значними: близько 4000 загинули з 11 000, які надіслала Північна Корея, щоб ті воювали в Курській області.
КНДР, імовірно, віддає перевагу "натуральній та технічній допомозі" з боку росії в обмін на її підтримку, включаючи високотехнологічну зброю, яка допомагає зміцнити її військовий потенціал і просувати її стратегічні цілі.
Звіт KIDA супроводжується окремим аналізом Open Source Center (OSC) і Reuters, згідно з якими Північна Корея відправила в росію понад 15 800 контейнерів боєприпасів у період із серпня 2023 року по березень 2025 року.
OSC і Reuters використовували супутникові та детальні тривимірні зображення, щоб підрахувати, що 64 поставки чотирьох російських суден, ймовірно, перевозили від 4,2 мільйона до 5,8 мільйона окремих боєприпасів із Північної Кореї.
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