51% українців планує піти до храму в неділю, - опитування

Попри війну, більшість українців продовжують зберігати традиції і планують святкувати Великдень.

Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, яке вивчало, як трансформуються релігійні погляди та великодні звички українців на тлі четвертого року повномасштабної війни.

Його проводили методом опитування громадян України віком 18–60 років через мобільний застосунок.

Святкувати Великдень цього року планують 90% українців, причому йдеться не лише про релігійне значення, а й про культурну складову свята.

Щодо відвідування храму протягом великоднього тижня, 51% респондентів планує зробити це в неділю, але є й ті, хто має намір прийти до церкви в четвер, п’ятницю чи суботу.

20% сказали, що їм важко відповісти на це питання або вони ще не визначилися.

Лише 29% повідомили, що не підуть до храму, хоча ще минулого року таких було 40%.

Найбільше українців ототожнюють себе з Православною церквою України (29%), яка утримує лідерство серед інших конфесій, хоча частка дещо знизилася з 32% у 2023 році.

Ще 24% людей вважають себе православними, не уточнюючи належність до конкретної конфесії, із греко-католицькою церквою ідентифікують себе 8%, стільки ж — з УПЦ московського патріархату, кількість залишається на рівні минулого року.

Натомість 15% не ототожнюють себе з жодною релігією.

«Зміни у релігійній ідентичності особливо помітні на тлі війни. Все більше українців бачать віру як особисту справу, шукають нових форм духовного зв’язку, не завжди через церкву», — зазначила засновниця агенції Євгенія Близнюк.