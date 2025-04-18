Forbes: росія почала розгортати озброєння для першої "космічної війни"

росія почала розгортати сучасні винищувачі-бомбардувальники та ракети для першої "космічної війни", націлені на супутникові системи SpaceX, які допомагають Україні.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

росіяни в рамках майбутньої боротьби зі знищення терміналів SpaceX Starlink по всій Україні розробляють арсенал зброї, що може бути спрямований на перемогу у космічній війні із країнами Заходу, пише видання.

Так, москва випробовує свою протисупутникову ракету "Нудоль", яка вже була запущена, щоб підірвати космічний корабель радянських часів на низькій навколоземній орбіті. Вона теоретично здатна вдарити по будь-якому з 7 тисяч супутників SpaceX.

За словами директора із космічної безпеки та стабільності Фонду безпечного світу Вікторії Самсон, російське міністерство оборони, ймовірно, розглядає можливість озброїти ці ракети Nudol ASAT ядерними боєголовками, але додає, що докази непереконливі.

У розширеній хроніці останніх досягнень у світових конкуруючих програмах космічної зброї, співавтором якої є Самсон, вона повідомила, що "зображення транспортера-монтажника-пускової установки Nudol мають особливості зазвичай пов’язані з ракетами з ядерною зброєю".

російський оборонний комплекс, який виробляє ракети прямої висоти, назвав Nudol потенційною загрозою для кожного американського космічного корабля на низькій навколоземній орбіті, йдеться у її звіті.

Космічні апарати в зоні дії Nudol включатимуть усе, починаючи від колосальної Міжнародної космічної станції (МКС) і закінчуючи супутниками SpaceX Starlink, які транслюють широкосмуговий зв’язок з українцями в облозі, і космічними кораблями Planet Labs, які створюють приголомшливі фотографії з високою роздільною здатністю, що показують рух російських танків і ракетних бригад.

У звіті "Глобальні протикосмічні можливості 2025" Самсон додає, що в радянські часи росіяни поставили подібний перехоплювач з ядерною головкою, який НАТО назвало "Горгона", як частину системи протиракетної оборони москви.

З тих пір, як минулого року Білий дім оприлюднив, що американські спецслужби виявили надсекретний російський проєкт виробництва космічного корабля з ядерним озброєнням, який постійно переслідуватиме західні супутники на низькій навколоземній орбіті, не було жодних ознак того, що кремль відмовився від цього пошуку.

"Хоча путін - колишній агент кдб, навчений мистецтву обману - заперечував існування цього таємного проєкту, США викликали його, представивши резолюцію в Раді Безпеки ООН у квітні минулого року, яка закликає всі країни світу підтвердити вірність Договору про космос, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті", - повідомляють журналісти.

За словами експертки, поки що невідомо, скільки ядерних супутників москва може запустити.

"Я б припустила, що їх більше, ніж один, просто щоб мати резерв на випадок, якщо з першим виникнуть проблеми,але це була б настільки ефективна протиракетна зброя, що не знадобився б цілий флот. Детонація потужної ядерної бомби на орбіті може не тільки знищити тисячі супутників, але й швидко спричинити загибель будь-яких астронавтів, які знаходяться поблизу", - додала вона.

Самсон стверджує, що експерти з ядерної зброї в Агентстві зменшення оборонної загрози Пентагону, які провели серію імітаційних ядерних вибухів на різних висотах орбіти, заявили в широкому звіті, що вибух ядерної бомби потужністю 5000 кілотонн поблизу МКС принесе швидку смерть усім її космічним польотам. Вибух "викличе променеву хворобу астронавтів протягом приблизно однієї години та 90% ймовірність смерті протягом 2-3 годин".