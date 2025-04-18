В Анталії відбудеться неформальне засідання міністрів країн НАТО

В турецькій Анталії 14-15 травня відбудеться неформальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.
Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".
Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Зазначається, що зустріч міністрів відбудеться в NEST Convention Center.
Зустріч відбудеться в умовах тиску на союзників з боку президента США Дональда Трампа, аби вони збільшили свої оборонні витрати.
Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо наполіг на зустрічі глав МЗС держав Альянсу в квітні, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.
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