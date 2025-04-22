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WP: Держслужбовці в США відмовляються виконувати вимогу Маска кожного тижня звітувати про виконану роботу

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Американські державні службовці відмовляються виконувати вимогу мільярдера Ілона Маска кожного тижня звітувати про виконану роботу або знаходять креативні шляхи її обійти.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці лютого Маск оголосив про вимогу для федеральних службовців США кожного тижня надсилати електронні листи з переліком п'яти їхніх досягнень, погрожуючи в разі відмови звільненням.

Але впровадження цієї вимоги, як дізналось WP, було від самого початку неоднозначним. Керівникам кадрових служб федеральних відомств ще в лютому сказали, що звітування про роботу є добровільним, а його невиконання не буде тягти за собою відставки.

За словами службовців, опитаних The Washington Post, у різних відомствах існує різна політика щодо щотижневої звітності. Деякі відомства, наприклад Управління з охорони навколишнього середовища, наприкінці березня прямо заявило, що щотижневі повідомлення є необовʼязковими.

Невелика кількість федеральних відомств, навпаки, формалізувала звітування чи створила автоматизовані форми для збору відповідей.

У федеральному уряді США також не розуміють, що саме роблять із отриманими відповідями або як їх обробляють. Відомо про принаймні один випадок, коли співробітника притягнули до відповідальності за листа з ненормативною лексикою, пише The Washington Post.

З іншого ж боку, деякі співробітники розповіли WP, що використовують для звітування ChatGPT або російську мову; окремі взагалі ігнорують щотижневу звітність і досі не стикнулись із наслідками.

Тим часом, за словами одного із джерел The Washington Post, сам Ілон Маск нібито готовий раніше піти з федерального уряду через "безліч неприємних і неетичних нападок з боку лівих політичних сил".

США, Washington Post, Маск, держслужбовці
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