Стало відомо, коли не нараховується субсидія на неопалювальний сезон

В Україні з 1 травня до 30 вересня триватиме неопалювальний період.
Чи буде нараховуватись субсидія на неопалювальний сезон в Україні у 2025 році та хто може на неї розраховувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Житлова субсидія — адресна державна допомога, що надається українцям на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, витрат на управління багатоквартирним будинком, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Субсидії на неопалювальний сезон призначаються — з 1 травня до 30 вересня, на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.
Пенсійний фонд України (ПФУ) зазначає, що для громадян, які вже мали субсидію, на неопалювальний сезон вона буде перепризначена автоматично.
Перерахунок буде зроблено автоматично на підставі наявної у ПФУ інформації, звертатися додатково нікуди не потрібно. Отже, для більшості українців цього року нічого не зміниться.
Якщо в отримувача субсидії відбулися зміни (наприклад, склад родини, майновий стан тощо), тоді подання документів на субсидію на неопалювальний сезон до ПФУ відбувається протягом 30 днів.
Субсидія на неопалювальний сезон: хто має обов’язково звернутися до ПФУ
Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій визначені Положенням № 848 від 21 жовтня 1995 року Про порядок призначення житлових субсидій.
Згідно з законодавством, є певна категорія осіб яка має обов’язково подати декларацію та заяву на отримання субсидії у неопалювальний сезон. Тобто їм субсидія не продовжується автоматично, для отримання потрібно оновити документи.
Повторно звернутися до ПФУ та подати заяву та декларацію необхідно, якщо:
Крім того, заява необхідна, якщо в опалювальний сезон субсидія була призначена, але її розмір становив 0,00 грн. Тобто, фактична сума на оплату послуг була меншою за встановлений обов’язковий платіж.
Якщо документи подано протягом перших двох місяців із початку неопалювального або опалювального сезону, тоді субсидія призначається із початку цього періоду, але не раніше дати, з якої у людини з’явилося право на допомогу.
Коли не нараховується субсидія на неопалювальний сезон
Нарахування субсидії може бути припинено якщо:
Субсидія на неопалювальний сезон: як оформити
Оформити субсидію можна декількома способами: