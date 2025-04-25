Кабмін спростив процедуру імпорту вибухових речовин та компонентів для виробництва боєприпасів

Кабінет міністрів 18 квітня ухвалив постанову №459, яка спрощує процедуру імпорту вибухових речовин та компонентів для виробництва боєприпасів, повідомила в четвер пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Спрощення стосується виробників, які не мають чинних державних контрактів, але включені до Електронного реєстру відбору та виконавців державних контрактів.
Таке підприємство має подати заяву до Мінстратегпрому, вказавши вибухові матеріали, їх кількість та постачальника. Міністерство перевірить інформацію протягом п'яти днів й у разі позитивного рішення передасть підтвердження Державній службі експортного контролю, яке видає дозволи.
За словами міністра Германа Сметаніна, ці зміни допоможуть прискорити постачання критичних компонентів в умовах світового дефіциту та підсилити виробництво боєприпасів в Україні.
"Українське законодавство продовжує адаптуватися до умов воєнного стану і спрощувати бюрократичні процедури для виробників озброєння та військової техніки", – сказав він.
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