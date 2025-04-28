Податкова: У 2025 році власники нерухомості сплатили 2,56 мільярда гривень податку

За перші три місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 2,56 мільярда гривень податку за надлишкову житлову площу.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, надходження податку на нерухомість зросли на 17,7%, що становить майже 0,4 мільярда гривень. У першому кварталі минулого року місцеві бюджети отримали 2,17 мільярда гривень.
Лідери за обсягом сплаченого податку серед регіонів:
У ДПС нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які є власниками:
У 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік.
Податкова служба звертає увагу громадян на можливість звірки нарахованих сум податку у Центрах обслуговування платників у разі виявлення розбіжностей. Також переглянути податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті або через мобільний застосунок "Моя податкова" за наявності електронного ключа.
У яких випадках можна оскаржити податок на нерухомість:
По-перше, якщо податок був нарахований помилково.
По-друге, якщо власник майна підпадає під категорію податкових пільговиків - які не зобов'язані сплачувати податок. Зокрема від податку не звільняються військовослужбовці, пенсіонери. Натомість мають право не сплачувати такі категорії:
По-третє, якщо помилково нарахування зробили на об'єкти нерухомості, які виведені з-під оподаткування. Зокрема це:
Оплата податку залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму. Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року.
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