Середньостатистична доросла людина проводить 88 днів на рік у телефоні, - дослідження

Аналіз показав, що в середньому людина проводить близько 5 годин 48 хвилин на день у телефоні – це еквівалентно 88 дням на рік. Це означає, що ми втрачаємо майже чверть всього року через гортання новин у інтернеті, чи так званий скролінг. Про це пише «Главком» посилаючись на Еplodingtopics.

У середньому представники покоління Z чи зумерів проводять найбільше часу в інтернеті, «спілкуючись з екраном» понад шість з половиною години на день. На жаль, кожен десятий (10%) зізнається, що проводить за екраном телефону понад 12 годин на день. У той час, як половина дорослих відчуває, що їхня соціальна енергія витрачається через те, що вони проводять багато часу у розмовах з людьми в інтернеті, серед представників покоління Z цей показник сягає майже 62%.

Експерти кажуть, що більше половини всіх дорослих (52%) почуваються пригніченими через необхідність бути в курсі подій у соціальних мережах, при цьому троє з п'яти (59%) стверджують, що за останній рік вони почали проводити більше часу за телефоном. Майже половина (47%) назвали б себе «завжди онлайн» і заявили, що потік повідомлень, які вони отримують, «безперервний» (60%). 64% відчувають «ностальгію» за 90-ми роками і сумують за часом, коли люди спілкувалися без смартфонів.

Подальший аналіз показав, що за останні 24 роки час, який ми витрачаємо на спілкування, скоротився на 35%, а кількість часу, який люди проводять в телефонах, збільшився більш ніж удвічі (на 54%) з моменту появи соцмереж.

Згідно з аналізом, 32% людей іноді відкладають зустрічі з друзями через цифрове навантаження, а 18% навіть не можуть подумати про планування зустрічей.

По суті, незважаючи на те, що завдяки інтернету та соціальним мережам залишатися на зв'язку стало простіше, ніж будь-коли, 62% респондентів зізналися, що іноді почуваються самотніми, а чверть опитаних повідомили, що бачать своїх друзів наживо раз на місяць чи рідше. Очевидно, що, коли людям все ж таки вдається зустрітися віч-на-віч, вони почуваються від цього краще. 79% погодилися з тим, що вони менше дивляться на свій телефон, коли перебувають з друзями, при цьому майже чверть заявили, що докладали зусиль для складання планів, щоб проводити менше часу за своїми телефонами.