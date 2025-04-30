Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на 16,5 млрд грн в еквіваленті

Міністерство фінансів України 29 квітня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,5 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 16,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 5 млрд грн під 16,33% з погашенням через 1,3 року, 731 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 192 млн дол. під 4,17% з погашенням через 1 рік.