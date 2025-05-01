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Речник ЄК: Ми не ініціюємо розділення переговорного процесу щодо вступу до ЄС для України та Молдови

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Європейська комісія не вимагає і не ініціює прийняття рішення з розділення переговорного процесу щодо вступу до ЄС для України та Молдови і підтримає будь-яке рішення держав-членів Євросоюзу з цього приводу.

Про це на брифінгу в Брюсселі 30 квітня заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає кореспондентка "Європейської правди".

Мерсьє наголосив, що просування держав-кандидатів на шляху до членства в ЄС залежить виключно від держав-членів ЄС, і лише вони приймають рішення про те, щоб розділити Україну та Молдову у перемовному процесі.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію… Це справа держав-членів, якщо вони хочуть розділити (Україну та Молдову під час перемовин про вступ до ЄС. – Ред.). Ми не вимагаємо цього заздалегідь і проактивно", – пояснив речник Єврокомісії.

"Отже, якщо країни-члени хочуть цього, то вони можуть обговорити це питання і домовитися", – додав він. І уточнив, що "коли йдеться про розділення України та Молдови на шляху до вступу, просування цього процесу в Раді ЄС залежить виключно від країн-членів".

"Зі свого боку, ми залишаємося повністю відданими наданню необхідної технічної, фінансової та політичної підтримки як Молдові, так і Україні, щоб вони справді продовжували свої реформи", – повідомив речник.

"Перший кластер, як для України, так і для Молдови, може бути відкритий, щойно будуть виконані всі критерії. Але знову ж таки, коли йдеться про остаточне рішення щодо відкриття цього кластера, воно – в руках країн-членів", – підкреслив він.

Молдова, Єврокомісія, Укаїна
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