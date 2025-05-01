З початку маркетингового року Україна експортувала зернових на 5 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, який триває з липня по червень, станом на 30 квітня експортувала 35,093 млн тонн зернових і зернобобових культур. Зокрема 2,269 млн тонн відвантажили впродовж квітня.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Для порівняння, за аналогічний період минулого року експорт зернових становив 40,711 млн тонн.
Згідно з оновленими даними, від початку нинішнього сезону за кордон поставили:
Тоді як експорт українського борошна станом на 30 квітня становить 58,4 тис. тонн проти 86 тис. тонн за аналогічний період минулого маркетингового року. Зокрема 54,2 тис. тонн припадає на пшеничне борошно (торік - 81,3 тис. тонн).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023