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З початку маркетингового року Україна експортувала зернових на 5 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року

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З початку маркетингового року Україна експортувала зернових на 5 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, який триває з липня по червень, станом на 30 квітня експортувала 35,093 млн тонн зернових і зернобобових культур. Зокрема 2,269 млн тонн відвантажили впродовж квітня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року експорт зернових становив 40,711 млн тонн.

Згідно з оновленими даними, від початку нинішнього сезону за кордон поставили:

  • 13,873 млн тонн пшениці (у 2023/2024 МР – 15,55 млн тонн),
  • 2,264 млн тонн ячменю (2,181 млн тонн),
  • 10,8 тис. тонн жита (1,2 тис. тонн),
  • 18,437 млн тонн кукурудзи (22,502 млн тонн).

Тоді як експорт українського борошна станом на 30 квітня становить 58,4 тис. тонн проти 86 тис. тонн за аналогічний період минулого маркетингового року. Зокрема 54,2 тис. тонн припадає на пшеничне борошно (торік - 81,3 тис. тонн).

зерно
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