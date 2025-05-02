Білий дім: Була укладена історична угода про створення Інвестиційного фонду реконструкції України

Підписана угода про корисні копали між США й Україною показує, наскільки американський президент Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру в Україні.
Про це на щоденному брифінгу для журналістів у четвер, 1 травня, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Укрінформ.
«Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода (про надра – ред.) показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру», - сказала вона.
За словами Левітт, учора була укладена історична угода про створення Інвестиційного фонду реконструкції України.
«Це перше у своєму роді економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють Сполучені Штати», - додала вона.
Речниця Білого дому також зазначила, що це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України.
«У рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні», - сказала Левітт.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023