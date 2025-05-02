Bloomberg: ЄС намагається уникнути подальшої ескалації у відносинах із США через мита

Європейський Союз має намір вже наступного тижня передати адміністрації Дональда Трампа пакет нових торговельних ініціатив.

Як повідомляє Bloomberg, це стане спробою уникнути подальшої ескалації у відносинах після того, як Сполучені Штати запровадили низку мит на європейські товари.

За інформацією джерел, знайомих із перебігом підготовки, документ містить пропозиції зі зменшення торговельних і нетарифних бар’єрів, посилення європейських інвестицій у США, а також розширення співпраці у вирішенні глобальних викликів, зокрема проблеми перевиробництва сталі в Китаї.

Окремо зазначено інтерес до закупівель американського СПГ і технологій, які мають стратегічне значення для обох сторін.

Паралельно в Брюсселі готують альтернативний сценарій на випадок, якщо переговори зазнають фіаско. У такому разі ЄС готовий вдатися до відповідних дій — включно з розширенням списку американських товарів, на які буде накладено вищі мита, а також із можливим обмеженням експорту.

У квітні Брюссель уже тимчасово відтермінував запровадження додаткових мит, які мали стати відповіддю на 25-відсоткові тарифи США на сталь і алюміній. Це рішення було синхронізоване з кроком адміністрації Трампа, яка на три місяці знизила мита на більшість товарів з ЄС із 20% до 10%.

Однак у США не зупиняються: президент Трамп уже анонсував 25% мито на автомобілі та запчастини, а також плани розширити список стратегічного імпорту — включно з напівпровідниками та фармацевтичними виробами.

Попри зусилля, прогрес у переговорах поки що мінімальний.

Як зазначають європейські дипломати, частина мит, найімовірніше, залишиться чинною.

У разі подальшого загострення ситуації Євросоюз не виключає позову до Світової організації торгівлі та початку адаптації логістичних ланцюгів у відповідь на американські 145% мита на китайські товари.