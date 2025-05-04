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Нагорняк: Цього літа в Україні можливий певний дефіцит електроенергії

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В України цього літа можливий певний дефіцит електроенергії у вечірні години, зокрема у жарку погоду. У даний період на енергоблоках проводитимуть сезонні ремонтні роботи.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsiv-poperedili-mozhlivi-vidklyuchennya-1746304808.html

За словами нардепа, причиною є те, що на атомних енергоблоках будуть проводитися ремонтні кампанії влітку, й вони "не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу".

"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - зазначив Нагорняк.

Представник профільного комітету Ради також назвав три кроки, які мають допомогти уникнути виникнення дефіциту електрики влітку:

це збільшення граничної ціни для імпортерів,

залучення держкомпаній до імпорту,

встановлення українцями сонячних панелей та накопичувачів.

Перший крок. Як пояснив Нагорняк, в першу чергу, якщо регулятор "піде на наступний крок і збільшить граничну ціну вечірніх годин електричної енергії", це може дати можливість імпортерам "більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі".

Другий крок. Другий крок, розповів нардеп, на який може піти Кабмін, це "якщо він зобов'яже той же самий "Енергоатом" і "Укргідроенерго" стати імпортерам електричної енергії в такі вечірні години, як державний трейдер".

"По суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордоном у вечірні години, продавати її, звісно, прийдеться дешевше для населення", - зауважив Нагорняк.

У підсумку, продовжив він, це може дати можливість уникнути дефіциту в вечірні години "саме якраз у літні місяці, тоді, коли ми будемо найбільше споживати".

"Чи піде уряд та регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися", - зазначив нардеп.

Третій крок. Також Нагорняк розповів, що третій крок, який можуть зробити самі українці - це скористатися державною програмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори, які дозволять генерувати енергію вдень і споживати її ввечері.

електроенергія, Нагорняк
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