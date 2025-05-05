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Мінкульт: У Тернопільській області завершують польовий етап ексгумації жертв Волинської трагедії

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У Тернопільській області завершують польовий етап українсько-польської експедиції, під час якої проводять ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це повідомило у Facebook Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Перший етап дослідження, який розпочали 24 квітня, завершується у селі Пужники. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос зазначив, що орієнтовно за 2 тижні всі роботи на місці будуть завершені. Наступний крок – відбір генетичного матеріалу науковцями для подальшого порівняльного аналізу ДНК.

Станом на 4 травня віднайшли останки понад 30 осіб.

«Ексгумовано більше як 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків. Остаточне число можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень. Наразі спільна експедиція працює дуже чітко та злагоджено», – зазначив Наджос.

Україна та Польща домовилися про те, що перепоховання останків відбудеться на кладовищі на території села Пужники.

Мінкульт
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