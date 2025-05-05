Експерт: Цінові обмеження на ринку електроенергії стримують інвестиції в системи накопичення енергії

Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають завозити до України комерційний імпорт у критичні години доби та стримують інвестиції в системи накопичення енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Асоціації енергоефективності та енергозбереження Олександра Візіра.
За його словами, ціни на електроенергію в Європі в окремі години вищі, ніж встановлені в Україні прайс-кепи.
"У нас в кожному наборі годин, в кожній годині є максимальна ціна, по якій можна продати електричну енергію на ринку на добу наперед. Це такий сегмент ринку, в якому виробники електричної енергії, трейдери електричної енергії продають електричну енергію, яка буде вироблена завтра і спожита завтра, а продають сьогодні. Тобто такий форвард. В нього є обмеження по ціні", - пояснив Візір.
Як результат, імпортувати електроенергію з ЄС стає економічно невигідно.
"Виходить історія така, що в певних годинах в Європі ціна становить в еквіваленті умовно 11 гривень. А у нас максимальна ціна становить 9 гривень. Тобто, відповідно, вони не заводять цей комерційний імпорт", - додав експерт.
За його словами, у таких умовах НЕК "Укренерго" змушене купувати аварійну допомогу, яка ще дорожча - а платять за це врешті споживачі через тариф на передачу.
"НЕК Укренерго фактично купує аварійну допомогу, а вона коштує ще дорожче. Ну і це все, в принципі, ми все одно за це заплатимо в рамках тарифу на передачу електричної енергії", - наголосив Візір.
Крім того, цінові обмеження не дають працювати установкам зберігання енергії - так званим battery energy systems.
"Цінове обмеження так само не сприяють розвитку установок зберігання енергії, так званих battery energy systems, тому що вони працюють якраз на різниці, на спреді по ціні. Купити зранку дуже дешево, продати ввечері дуже дорого. І от чим більше цей спред, тим економічно ефективніше ставити цю основу", - підсумував він.
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