Вступ до ЄС: Україна вже пройшла шість із восьми розділів у межах Кластеру 3

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч української делегації з представниками Європейської Комісії щодо розділу 26 "Освіта та культура", який належить до Кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Цей розділ вважається одним із найлегших у переговорах, оскільки стосується сфер, у яких ЄС має лише додаткову компетенцію — тобто не встановлює обов’язкових норм для національного законодавства, а лише координує та підтримує політики держав-членів.
Під час зустрічі українська сторона презентувала законодавче підґрунтя та реформаторські зусилля в таких сферах, як розвиток ранньої, середньої та професійної освіти, трансформація вищої освіти, участь у програмах ЄС, цифрова та зелена трансформація, навчання впродовж життя, молодіжна політика, європейський вимір у спорті, а також антикорупційні ініціативи у галузі освіти, культури, молоді та спорту.
Згідно з повідомленням, таким чином, Україна вже пройшла шість із восьми розділів у межах Кластеру 3. Попереду — скринінг за розділами 16 "Оподаткування" та 17 "Економічна та монетарна політика".
Загалом до завершення скринінгу залишається пройти 11 із 33 розділів переговорної рамки, зокрема частину розділів кластерів "Зелений порядок денний" та "Ресурси й аграрна політика" (Кластери 4 та 5).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023