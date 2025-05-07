Мельничук: Уряд змінив правила мобілізації

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.
Зокрема, змінами передбачено відображення в реєстрі призовників і резервістів відомостей про вручення повістки на паперовому бланку, уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям відстрочки від призову та конкретизовано випадки, коли особи не направляються для проходження ВЛК, повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку», - повідомив Мельничук.
За його словами, також уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
Мельничук також зазначив, що документом визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
Крім того, уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.
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