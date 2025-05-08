ЦПД: окупанти відверто заявили про "економічну недоцільність" відновлення окупованих міст та сел

російські окупанти після багаторічних обіцянок відновити зруйновані міста та села, де встановили "руській мір", відверто заявили про "економічну недоцільність" таких дій.

На таку заяву "керівництва" окупаційної адміністрації на Донеччині звернув увагу Центр протидії дезінформації при РНБО.

Йдеться про заяву ватажка терористичного угрупування "днр" дениса пушиліна. Він повідомив, що відбудова всіх зруйнованих війною населених пунктів, особливо сіл, - економічно невигідне.

російський гауляйтер послався на законодавство рф, заявивши, що нібито деякі зруйновані населені пункти не можуть вважатися "повноцінними".

В РНБО зауважили, що такою стала пряма відповідь на багаторічні обіцянки російського диктатора відновити Донбас "краще, ніж було". Таким чином, заява пушиліна підтвердила, що насправді Росію ніколи не цікавило відбудувати зруйновані міста й села для громадян.

"Фактично окупаційна влада визнає, що кремль просто брехав мешканцям окупованих територій, цинічно використовуючи їх для досягнення своїх військових та політичних цілей. росія більше не приховує справжнього ставлення до тих, кого нібито "прийшла захищати", - наголосили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.