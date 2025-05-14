Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини

горський премʼєр-міністр Віктор Орбан укотре звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та співпраці з опозиційною партією "Тиса".

Таке він заявив за підсумками засідання Ради оборони Угорщини 13 травня, повідомляє "Європейська правда".

Орбан поскаржився на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. – Ред.) в ЄС", – вважає угорський премʼєр.

Він також додав, що Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", – бідкається Орбан.

Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".