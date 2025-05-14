ПФУ: З 1 червня частині працюючих пенсіонерів перерахують пенсії

З 1 червня частині працюючих пенсіонерів перерахують пенсії - йдеться про тих, чиї виплати станом на 1 квітня не збільшувалися впродовж двох років.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Оскільки законодавець визначає датою проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам 1 квітня 2025 року, то вже в червні зазначена категорія працюючих пенсіонерів отримає підвищені відразу за кілька місяців - квітень і травень.

Так, з 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Але варто звернути увагу на те, що перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів – до 10 травня).

В Україні виплати від держави отримують 10,34 млн пенсіонерів. Нині майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати – 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів – близько 6257 грн. Для порівняння: середня пенсія по країні – 5851 грн, або 141$.