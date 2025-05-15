Мінцифри: До освітньої екосистеми вже приєдналися 500 шкіл

До трансофрмації освіти приєднуються все більше українських освітніх закладів. Вже мають доступ до інновацій ліцеї на Львівщині та релоковані школи з Донеччини, та інших регіонів.
Про це пише УНН із посиланням на канал Міністерства цифрової трансформації України.
За оновленими даними, до освітньої екосистеми вже приєдналися 500 шкіл. Освітній застосунок та вебпортал пропонує низку інструментів, як-то бібліотека персоналізованого контенту, журнали, конструктор розкладу та інше для того, щоб трансформувати процес освіти у таку форму, де за описом Мінцифри - можна "забути про паперову бюрократію" і "приділити більше часу учням".
В профільному міністерстві нагадують, що для того, аби стати частиною освітньої екосистеми "Мрія", слід заповнити заявку на відповідному сайті.
З приводу 500 шкіл, наведено пояснення, що це заклади "від великих ліцеїв на Львівщині до релокованих шкіл з Донеччини" - усі вони мають доступ до інновацій.
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