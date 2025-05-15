Reuters: Данія може скасувати40-річну заборону на атомну енергетику

Данія розглядає можливість скасування 40-річної заборони на атомну енергетику з метою підвищення своєї енергетичної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огорд, якого цитує Reuters.

Міністр зазначив, що уряд проаналізує потенційні переваги нових технологій атомної енергетики, а звіт про результати аналізу буде готовий наступного року.

"Данія не має сучасного досвіду використання атомної енергії, тому важливо почати аналізувати її потенціал. Чи може ця технологія доповнити те, що домінуватиме в нашій країні: сонячну та вітрову енергію?" – сказав він.

За словами Огорда, не можна мати енергосистему, яка базується виключно на сонячній та вітровій енергії.

"Потрібно щось ще, щоб її підтримати", – додав він.

Огорд зазначив, що є багато аспектів, пов'язаних з новими ядерними технологіями, до яких Данія ще не готова, і що їй бракує достатніх знань з цього питання.

"Чи можемо ми з упевненістю сказати, що ця технологія є безпечною? Куди ми будемо утилізувати ядерні відходи? Чи готові наші органи влади до того, що щось піде не так? І так далі, і так далі. Ми не маємо цих знань, але вони нам потрібні", – зауважив він.

Данія не виробляє ядерну енергію, відповідно до закону 1985 року, ухваленому парламентом Данії, який забороняє виробництво електроенергії з атомної енергії в країни. При цьому Данія імпортує атомну енергію.